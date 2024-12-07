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بشعر غريب وفستان جريء.. إطلالة علا رشدي في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

11:45 م السبت 07 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    إطلالة علا رشدي في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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    علا رشدي بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 4 صورة
    علا رشدي بتسريحة شعر غريبة
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة علا رشدي في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة كلاسيكية.

ارتدت علا فستان بليزر باللون الأبيض بأكمام واسعة، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة وأقراط.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

علا رشدي مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة علا رشدي
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