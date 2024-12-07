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سندريلا المهرجان.. صبا مبارك تتألق في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

10:19 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    إطلالة صبا مبارك في مهرجان البحر الأحمر
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    صبا مبارك بإطلالة ساحرة في البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة صبا مبارك في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ناعمة.

ارتدت صبا فستانا طويلا بقصة الأوف شولدر مزيج من اللونين الأسود والأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

صبا مبارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة صبا مبارك
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