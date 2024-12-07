أحلى واحدة.. منى زكي بإطلالة ساحرة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة منى زكي في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ساحرة.

ارتدت منى فستانا طويلا باللون الأخضر الداكن، تميز بتصميم إنسيابي منسدل على الجسم، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس خامة القماش.

ووضعت منى مكياج بالألوان الترابية.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين .

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.