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بإطلالة جريئة.. ميلا الزهراني تتألق في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

08:17 م السبت 07 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة السعودية ميلا الزهراني في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جريئة.

أطلت ميلا مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومكشوفا عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

السعودية ميلا الزهراني مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة ميلا الزهراني
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