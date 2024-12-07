فستان بأكمام شفافة.. مني زكي في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مني زكي في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ساحرة.

ظهرت مني مرتدية فستان طويل بتصميم ضيق باللون الأسود، بأكمام شفافة ومزود بأزرار باللون الذهبي، وبياقة باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.