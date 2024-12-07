21 صور لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية- كارثية

بعد ظهوره في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي ابن راغب

كتبت- أسماء مرسي:

بالرغم من حرص نجمات الفن على ارتداء أفضل التصاميم خلال حضورهن ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة.

هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالة ثاني أيام البحر الأحمر السينمائي، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.



نبيلة عبيد

انتقدت مصممة الأزياء الحزام الذي يقع أسفل البطن، معتبرة أنه جعل الفنانة نبيلة عبيد تبدو بوزنن زائد، بالإضافة إلى أن قصة الفستان بشكل عام لم تكن مناسبة لقوامها وشكل جسمها.

لبلبة

كما أطلت الفنانة لبلبة بفستان بقصة قديمة وغير مناسب لقوامها، ما جعل إطلالتها غير موفقة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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