بالأحمر الناري للامع.. صبا مبارك تتألق في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

25 إطلالة من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية- من

بعد ظهوره في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي ابن راغب

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة صبا مبارك في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ساحرة.

ظهرت صبا مرتدية فستان طويل باللون الاحمر الناري بصيحة "الكب".

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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