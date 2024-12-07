25 إطلالة من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية- من الأجمل؟

بعد ظهوره في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي ابن راغب

كتبت- أسماء مرسي:

أبهرت نجمات الفن الحضور بإطلالات ساحرة في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة بالسعودية، حيث تنافسن بأزياء أنيقة ومتنوعة.

تنوعت الإطلالات بين الفساتين الطويلة الفاخرة والقصيرة، ما بين الأكمام الطويلة والأوف شولدر الجذابة.

وقد لفتت الأنظار الفساتين المصنوعة من خامة المخمل الفاخرة التي أضفت لمسة من الرقي والأناقة على إطلالات النجمات.

وشهد المكياج تنوعا كبيرا، حيث اختارت العديد من النجمات مكياج بدرجات النيود، واعتمدن بعضهن مكياج قوي بالأحمر الناري.

وجاء اختيار قصات الشعر متماشيا مع إطلالتهن، حيث سيطرت التسريحات الطبيعية والمتموجة على السجادة الحمراء، ما أضفى لمسة من الرقي والأناقة.

نستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى 25 إطلالة لنجمات الفن في فعاليات اليوم الثاني من المهرجان.

اقرأ أيضا:

بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية