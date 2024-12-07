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25 إطلالة من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية- من الأجمل؟

06:15 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    منى زكي
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    هند صبري
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    منى زكي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة مي عمر
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    مي عمر بإطلالة جريئة
  • عرض 25 صورة
    هند صبري
  • عرض 25 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين ويسرا
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين ويسرا
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي مع يسرا وإلهام شاهين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي مع يسرا وإلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم (2)
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    نادين نسيب نجيم
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم
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كتبت- أسماء مرسي:

أبهرت نجمات الفن الحضور بإطلالات ساحرة في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة بالسعودية، حيث تنافسن بأزياء أنيقة ومتنوعة.

تنوعت الإطلالات بين الفساتين الطويلة الفاخرة والقصيرة، ما بين الأكمام الطويلة والأوف شولدر الجذابة.

وقد لفتت الأنظار الفساتين المصنوعة من خامة المخمل الفاخرة التي أضفت لمسة من الرقي والأناقة على إطلالات النجمات.

وشهد المكياج تنوعا كبيرا، حيث اختارت العديد من النجمات مكياج بدرجات النيود، واعتمدن بعضهن مكياج قوي بالأحمر الناري.

وجاء اختيار قصات الشعر متماشيا مع إطلالتهن، حيث سيطرت التسريحات الطبيعية والمتموجة على السجادة الحمراء، ما أضفى لمسة من الرقي والأناقة.

نستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى 25 إطلالة لنجمات الفن في فعاليات اليوم الثاني من المهرجان.

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مهرجان البحر الأحمر ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر منى زكي يسرا أمينة خليل
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