بعد ظهوره في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي ابن راغب علامة

25 إطلالة من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية- من

كتبت- أسماء مرسي:

ظهر عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

وارتدى لؤي بدلة باللون الأسود من خامة المخمل، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة، وفقا لصفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

لؤي علامة، لبناني الجنسية.

ولد عام 2001.

يبلغ من العمر 24 عاما.

نجل الفنان راغب علامة ووالدته جيهان علامة.

لديه أخ يدعي خالد.

يعمل عارض أزياء.

دائما ما يثير الجدل بإطلالته الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يهتم بنشر صوره ويومياته على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

يتابعه على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام 677 ألف متابع.

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