ماجد المصري رفقة زوجته بإطلالة جذابة في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

خطف الفنان ماجد المصري وزوجته الأنظار في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة جذابة.

ارتدى ماجد بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

بينما أطلت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل، بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا قويا باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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