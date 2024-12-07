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منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر.. سعره خيالي

10:03 ص السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فستان منى زكي
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر.. سعره خيالي
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر.. سعره خيالي.
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر.. سعره خيالي
  • عرض 11 صورة
    منى زكي وزوجها أحمد حلمي
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ
  • عرض 11 صورة
    منى زكي بفستان مرصع باللؤلؤ في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر.. سعره خيالي
  • عرض 11 صورة
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كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة منى زكي خلال حضورها فعالية "نساء في السينما" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة بإطلالة أنيقة.

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ارتدت فستان سهرة من “فيرساتشي”، مصنوع من قماش الكادي الحريري، يتميز بأكمام طويلة شفافة وياقة بيضاء مطرزة بالكريستال واللؤلؤ، بحسب ما جاء بموقع بيعه.

سعر فستان منى زكي

تزين الفستان أيضاً بأزرار ذهبية أمامية، مما أضفى عليه لمسة من الأناقة والرقي.

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سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان على موقع VERSACEفيرزاتشي ₱ 338,500، أي ما يعادل 338,500 جنيه.

واعتمدت منى تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الجريء مع أحمر الشفاه الأحمر، وهو ما أبرز ملامح وجهها وعزز من جاذبية إطلالتها.

سعر إطلالة منى زكي

منى زكي وأحمد حلمي

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الفنانة منى زكي سعر إطلالة منى زكي مهرجان البحر الأحمر تفاصيل إطلالة منى زكي
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