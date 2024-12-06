أجمل واحدة.. ليلى علوي تتألق في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ليلى علوي في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ناعمة.

ظهرت ليلى بفستان أنيق باللون الموف الداكن بقصة ضيقة.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.