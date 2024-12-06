بإطلالة لامعة وجريئة.. 15 صورة لـ مي عمر تخطف الأنظار في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي عمر في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ساحرة.

أطلت مي بفستان أنيق باللون الذهبي اللامع، بقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء يوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.