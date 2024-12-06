البنطلون بـ 6000 جنيه.. دنيا سمير غانم بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث جلسة تصوير

كتبت- أميرة حلمي:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت بإطلالة شتوية اعتمدت فيها على الجلد، مكونة من جاكيت جلد بتصميم مستوحى من جلد التمساح باللون البني، يتميز بياقة عصرية وأزرار أنيقة. وحزام عند الخصر والأكمام.

أما عن البنطلون، فاختارت دنيا بنطالًا واسعًا بتصميم "أكمبانادو" الشهير، وبطبعات حيوانات وبنفس درجة لون وشكل الجاكيت.

إطلالة دنيا من BSB، وبلغ سعر الجاكيت 109 يورو (أي ما يعادل حوالي 5763 جنيه).





وسعر البنطلون على موقع بيعه 115 يورو (أي ما يعادل حوالي 6 آلاف جنيه).



