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بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

08:00 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر بإطلالة جرئية
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوى بإطلالة جذابة
  • عرض 25 صورة
    فستان مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر بالأبيض
  • عرض 25 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 25 صورة
    نادية الجندي بفستان جذاب
  • عرض 25 صورة
    مي عمر كالفراشة
  • عرض 25 صورة
    مي عمر تتألق بالأبيض
  • عرض 25 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر بفستان جذاب
  • عرض 25 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بالأبيض
  • عرض 25 صورة
    فستان نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر بإطلالة جذابة
  • عرض 25 صورة
    مي عمر بأجرأ إطلالة
  • عرض 25 صورة
    فستان مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة نادية الجندي
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كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، إلا أن بعضهن اختارن تصميمات جاءت بفتحة ساق جريئة.


نادية الجندي

اختارت الفنانة نادية الجندي الظهور بإطلالة جريئة، إذ ظهرت بفستان طويل باللون الأخضر مزود بفتح ساق جريئة، مع وضع مكياج بدرجات النيود.

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأوف وايت بصيحة الريش مزود بفتحة ساق جريئة، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان أنيق من خامة المخمل باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ومكياج قوي بالأحمر الناري.

إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر طلالات جرئية طلالات مهرجان البحر الأحمر ادية الجندي ي عمر يلى علوي
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