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ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

06:02 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:


شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، العديد من الإطلالات المحتشمة للفنانات على السجادة الحمراء، اللاتي خطفن الأنظار من خلالها.


ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات خلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان أنيق باللون النبيتي من خامة المخمل، مع وضع مكياج بدرجات النيود.


إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان أنيق باللون البني، مع مكياج قوي بالأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


إيمي سمير غانم

وارتدت الفنانة إيمي سمير غانم فستانا طويلا باللون الأحمر الناري من خامة الساتان، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.


أمينة خليل

أطلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الييج، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

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