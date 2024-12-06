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ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

05:02 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    منى زكي
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    يسرا
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إطلالة جورجينا
  • عرض 25 صورة
    عارضة الأزياء جورجينا
  • عرض 25 صورة
    منى زكي
  • عرض 25 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    ايمي سمير غانم
  • عرض 25 صورة
    منى زكي
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    منى زكي
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    ريا
  • عرض 25 صورة
    أمينة حليل
  • عرض 25 صورة
    زينة
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كتبت- أسماء مرسي:


شهدت السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، إطلالات ساحرة لنجمات الفن.


سعت كل منهن إلى تقديم إطلالة لا تُنسى تخطف الأنظار، حيث اختارن ارتداء فساتين أنيقة ومتنوعة.


كما ظهرت بعضهن بفساتين متنوعة وجريئة وجذابة وأنيقة.

واعتمدت معظم النجمات فساتين بصيحة الظهر المكشوف والضيق والقصير.

وتألقت الفنانة أروى جودة بإطلالة تشبه العروس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أنيق باللون البني، مع مكياج قوي بالأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأطلت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الأبيض مطرز بالتطريزات اللامعة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وظهرت الفنانة مني زكي بفستان أنيق باللون الفضي اللامع بصيحة الريش.

واختارت الفنانة أمينة خليل الظهور بفستان أنيق باللون البيج، مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.


وأطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان أنيق باللون النبيتي من خامة المخمل.

وخطفت الأنظار الفنانة يسرا بفستان باللون الموف الداكن، مع وضع مكياج بدرجات النيود.

وهنا نقدم لكم في الألبوم المرفق بالأعلى ، أجمل 25 صورة للنجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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