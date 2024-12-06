جمال وجاذبية.. 20 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية



كتبت- أسماء مرسي:

تألقت نجمات الفن في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، وحرصت بعضهن على خطف الأنظار بإطلالاتهن المبهرة، فكل نجمة حرصت على الظهور بأبهى صورة، مرتدية أزياء أنيقة ومكياجا جذابا.

تنوع الأزياء وألوانها

تنوعت الأزياء التي تألقت بها النجمات بين الفساتين الطويلة الكلاسيكية التي تبرز أنوثتهن، كما شهدنا تنوعًا كبيرًا في الألوان، حيث سيطرت الألوان الناعمة على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى، الألوان الجريئة مثل الأحمر والأسود التي أضفت لمسة من الجرأة والأناقة.

تفاصيل تضيف لمسة من الرقي

ظهرت العديد من الفساتين بتصميم "أوف شولدر" الذي يبرز الأكتاف ويضفي لمسة من الجاذبية، كما اعتمدت العديد من النجمات على الأقمشة الشفافة والتطريزات اليدوية التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالاتهن.

مكياج وتسريحات شعر متناسقة

لم يقتصر التألق على الأزياء فقط، بل امتد إلى المكياج وتسريحات الشعر التي جاءت متناسقة مع كل إطلالة، فبعض النجمات اعتمدن على المكياج الطبيعي الذي يبرز ملامح الوجه، بينما اخترت أخريات المكياج السموكي الذي يضفي لمسة من الجرأة.



أما تسريحات الشعر فتنوعت بين الشعر المنسدل والشعر المرفوع والأضفرف المختلفة، لتكمل الإطلالة بشكل متكامل.