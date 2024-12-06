أسوأ إطلالات النجمات في افتتاح البحر الأحمر بالسعودية.. كارثية وقديمة

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة على ارتداء أجمل الأزياء والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.



وفي هذا السياق، أوضحت مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي، في تصريح خاص لموقع مصراوي، أن الفنانة نادية الجندي قد حصدت لقب أسوأ إطلالة في الحفل، وذلك بسبب اختيارها لفستان بقصة قديمة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة المجوهرات والحقيبة للإطلالة بشكل عام.



وأشارت "زينب" إلى أن الفنانة إلهام شاهين والفنانة بشرى قد جاءتا في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أسوأ الإطلالات، وذلك لارتدائهما فساتين غير مناسبة لشكل أجسامهما وقصتها قديمة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.