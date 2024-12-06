بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب 2025.. 15 صورة ومعلومات عن آية دحان

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فازت الشابة اليمنية آية دحان بلقب ملكة جمال العرب لعام 2025 في مسابقة دولية أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



استطاعت آية أن تسحر الحضور بجمالها الطبيعي وأناقتها الراقية، حيث تمكنت من إبراز ثقافة بلدها اليمن بشكل لافت للنظر.



وقد لاقت إعجابا كبيرا من قبل لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

وفي السطور التالية، إليكم أبرز معلومات عن آية دحان، وذلك وفقا لصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".



من هي آية دحان؟



آية دحان، شابة يمنية.



وُلدت في الأول من يونيو عام 1995.



تبلغ من العمر 29 عاما.



تتميز آية بشخصية جذابة، ما جعلها تنال شهرة واسعة على مواقع التواصل.

تهتم دائما بنشر صورها وأخبارها اليومية عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

يتابعها أكثر من 15 ألف متابع.

فازت بلقب ملكة جمال العرب لعام 2025، في مسابقة دولية أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.