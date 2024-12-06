جمالها رهيب.. 20 صورة لفتاة تفوز بلقب ملكة جمال العرب لعام 2025

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بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب 2025.. 15 صورة ومعلومات عن آية دحان

كتبت- أسماء مرسي:

توجت الشابة اليمنية "آية دحان" بلقب ملكة جمال العرب لعام 2025 في مسابقة دولية أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وظهرت آيه خلال التتويج بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.



أعلنت آية عن فوزها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معبرة عن فخرها الكبير بتمثيل بلدها في هذا المحفل الدولي.



وقد جاء تتويجها في الثاني من ديسمبر 2024، ليشكل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات المرأة اليمنية.



وأكدت آية أن هذا الفوز ليس مجرد لقب، بل هو مسؤولية كبيرة عن بلدها وثقافتها.



كما أعربت عن شكرها لكل من دعمها وشجعها على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن الطريق لا يزال طويلا وأنها عازمة على تحقيق المزيد.



و كشفت أيضا عن تكريم خاص حصلت عليه من قبل جلالة السلطانة في ماليزيا، والتي أشادت بتميز آية ودورها الملهم في تمثيل بلدها وتعزيز القيم الإنسانية والثقافية.