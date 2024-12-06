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جمالها رهيب.. 20 صورة لفتاة تفوز بلقب ملكة جمال العرب لعام 2025

01:58 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    آية دحال بإطلالة هادئة
  • عرض 20 صورة
    آية دحال بالأسود
  • عرض 20 صورة
    آية دحال بالحجاب
  • عرض 20 صورة
    آية دحال بزي رسمي
  • عرض 20 صورة
    آية دحال بملابس رسمية
  • عرض 20 صورة
    آية دحال بملابس شتوية
  • عرض 20 صورة
    آية دحال تتألق بالأبيض
  • عرض 20 صورة
    آية دحال تتسوق
  • عرض 20 صورة
    آية دحال تصور نفسها
  • عرض 20 صورة
    آية دحال خلف الزجاج
  • عرض 20 صورة
    آية دحال في أحد مال الملابس
  • عرض 20 صورة
    آية دحال في أحد محال الملابس
  • عرض 20 صورة
    آية دحال في إطلالة هادئة
  • عرض 20 صورة
    آية دحال في جولة حرة
  • عرض 20 صورة
    آية دحال قبل الفوز بملكة جمال العرب
  • عرض 20 صورة
    آية دحال ملكة جمال العرب
  • عرض 20 صورة
    الفتاة اليمنية آية دحال
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ملكة جمال العرب
  • عرض 20 صورة
    آية دحال
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كتبت- أسماء مرسي:

توجت الشابة اليمنية "آية دحان" بلقب ملكة جمال العرب لعام 2025 في مسابقة دولية أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.


وظهرت آيه خلال التتويج بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.


أعلنت آية عن فوزها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معبرة عن فخرها الكبير بتمثيل بلدها في هذا المحفل الدولي.


وقد جاء تتويجها في الثاني من ديسمبر 2024، ليشكل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات المرأة اليمنية.


وأكدت آية أن هذا الفوز ليس مجرد لقب، بل هو مسؤولية كبيرة عن بلدها وثقافتها.


كما أعربت عن شكرها لكل من دعمها وشجعها على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن الطريق لا يزال طويلا وأنها عازمة على تحقيق المزيد.


و كشفت أيضا عن تكريم خاص حصلت عليه من قبل جلالة السلطانة في ماليزيا، والتي أشادت بتميز آية ودورها الملهم في تمثيل بلدها وتعزيز القيم الإنسانية والثقافية.

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