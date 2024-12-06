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سعره 333 ألف جنيه.. 10 صور لـ أروى جودة بفستان "عناقيد" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

01:10 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سعر فستان أروى جودة
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة في افتتاح مهرجان اابحر الأحمر
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة بالأبيض
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة لأروى جودة
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
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كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة أروى جودة في افتتاح مهرجان اابحر الأحمر في دورته الرابعة بفستان ضمن أبرز إطلالات أسبوع الموضة الأول في الرياض 2023 من مجموعة "عناقيد" للمصمم عدنان أكبر.

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الفستان جاء باللون الأبيض، بتصميم "off shoulder”، وبتطريزات يدوية عند الأكتاف تشبه عناقيد العنب، كما أن الفستان مزود بإكستنشن من التل عند الأكتاف ممتدة تشبه الذيل.

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سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان حوالي 25,000 ريال سعودي، أي حوالي 333 ألف جنيه.

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واعتمدت أروى قلادة ماسية وأقراد متدلية بفصوص باللون الأخضر من Koohejij، واختارت تسريحة الشعر المرفوق والألوان الترابية في المكياج.

أروى جودة فستان أروى جودة إطلالة أروى جودة مهرجان البحر الأحمر
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