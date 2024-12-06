سعره 333 ألف جنيه.. 10 صور لـ أروى جودة بفستان "عناقيد" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة أروى جودة في افتتاح مهرجان اابحر الأحمر في دورته الرابعة بفستان ضمن أبرز إطلالات أسبوع الموضة الأول في الرياض 2023 من مجموعة "عناقيد" للمصمم عدنان أكبر.

الفستان جاء باللون الأبيض، بتصميم "off shoulder”، وبتطريزات يدوية عند الأكتاف تشبه عناقيد العنب، كما أن الفستان مزود بإكستنشن من التل عند الأكتاف ممتدة تشبه الذيل.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان حوالي 25,000 ريال سعودي، أي حوالي 333 ألف جنيه.

واعتمدت أروى قلادة ماسية وأقراد متدلية بفصوص باللون الأخضر من Koohejij، واختارت تسريحة الشعر المرفوق والألوان الترابية في المكياج.