فستان "بمليون ونص".. منى زكي بإطلالة مبهرة من فيرزاتشي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أميرة حلمي:

خطفت النجمة منى زكي الأنظار في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بإطلالة مميزة تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية فيرزاتشي، حيث تزامن ظهورها المبهر مع تكريمها بجائزة “اليسر الفخرية” تقديراً لمسيرتها الفنية.

اختارت منى فستان بقصة سترابليس (بدون أكتاف)، تميز بجزء علوي لامع بتدرجات فضية متلألئة تنساب بشكل سلس مع طبقات من الريش الأبيض الناعم التي شكلت الجزء السفلي للفستان.

دمج التصميم بين الأقمشة اللامعة مع استخدام الريش كعنصر رئيسي، وجاء أيضاً بمزيج بين اللون الفضي في الأعلى الذي يعكس الإضاءة بشكل مميز، والريش الأبيض الذي أعطى إحساساً بالرقي والأنوثة.

اختيار الإكسسوارات جاء مناسب للفستان، حيث ارتدت عقداً من الألماس أضاف لمسة من الفخامة. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والمكياج الهاديء.

سعر الفستان:

الفستان بلغ سعره 29,990 دولار، أي حوالي مليون و497 ألف جنيه).

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