جورجينا بفستان مرصع بالكريستال في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. سعره 160 ألف جنيه

كتبت- أميرة حلمي:

في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، تألقت جورجينا رودريغيز بإطلالة أنيقة جذبت الأنظار.

ارتدت فستانًا طويلًا من دار الأزياء Maison Alaïa، مصنوعًا من قماش الجيرسيه المرصع بالكريستال، ما أضفى لمسة من الفخامة والتألق.

الفستان جاء بلون أخضر غامق، بأكمام طويلة ومجسم، مع تجمع خفيف عند الخصر، مما أبرز رشاقتها.

وأكملت جورجينا الإطلالة بمجوهرات ماسية وأقراط متوسطة الحجم، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة، مع مكياج أبرز ملامحها.

وبلغ سعر الفستان على موقعه 2,982 يورو أي ما يعادل 157,402 جنيه.

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