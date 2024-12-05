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جريئة وساحرة وغريبة.. جميع إطلالات النجمات في افتتاح البحر الأحمر بالسعودية

10:49 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    نجوم العالم في مهرجان البحر الأحمر (6)
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    نجوم العالم في مهرجان البحر الأحمر (7)
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    جورجينا
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    كاثرين زيتا جونز من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    اروى جودة
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    الإعلامية بوسي شلبي
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    بوسي شلبي ويسرا اللوزي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    النجمة يسرا
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    النجمة العالمية ميشيل يوه
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    الفنانة يسرا اللوزي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
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    الفنانة نادية الجندي
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    الفنانة أمينة خليل
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    الفنانة بشرى
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    الفنان طه دسوقي وزوجته
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    أحمد حلمي ومنى زكي
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    بالأحمر ياسمين صبري
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    زينة
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    لبلبة
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    محمد سامي ومي عمر
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    ياسمين صبري
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    فراج وبسنت
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    احمد داود وزوجته
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    هنادي مهنا واحمد صالح
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    أحمد حلمي ومنى زكي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن الجذابة والساحرة خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" مجمع لينكات لأبرز إطلالات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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