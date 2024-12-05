أنوثة وجنتلة.. 15 صورة جذابة للكابلز خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

الأسود يليق بها.. زينة بإطلالة ناعمة في البحر الأحمر السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

خطف عدد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الرابعة.

وفي هذا التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح:

أطلت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأسود من خامة الساتان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

بسنت شوقي ومحمد فراج:

ارتدت بسنت فستانا طويل باللون الأوف وايت من قماش الحرير والدانتيل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها محمد فراج بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

ماجد المصري وزوجته:

ارتدى الفنان ماجد المصري بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وارتدت زوجته فستان طويل بقصة الكب باللون الأخضر اللامع.

أحمد داوود وعلا رشدي:

ارتدى الفنان أحمد داوود بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وأطلت علا بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والبيج، واعتمدت مكياجا قويا.

منى زكي وأحمد حلمي:

ظهرت الفنانة منى زكي بفستان طويل بقصة الكب باللون الفضي اللامع بصيحة الريش.

وأطل أحمد حلمي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد:

ظهرت إيمي بفستان طويل وواسع بالللون الأحمر الناري من الحرير، واعتمدت مكياجا قويا.

وظهر حسن الرداد ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.