جمالها رهيب.. 10 صور لإطلالة ياسمين صبري الجذابة في مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أسماء العمدة:

تألقت الفنانة ياسمنين صبري في افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورتة الرابعة بإطلالة مثيرة، باللون الأحمر جعلتها تبدو مثل عروسة البحر.

وارتدت ياسمين صبري فستانا باللون الأحمر المتروني وهو من المخمل، صك ونسقت معه عقد من الالماس باللون الحمر وحلق بنفس اللون.

واعتمدت ياسمين مكياجا صاخبا يبرز جمالها وشيكاتها، مع قصة شعر منسدلة فوق ظهرها.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.