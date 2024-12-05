مجوهرات فاخرة.. نادين نجيم بإطلالة أوروبية في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة نادين نجيم خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ساحرة.

وتألقت نادين بفستان طويل باللون الأسود الشمواه، وجوانتي لاميه من الشمواه، ونسقت معه مجموعة مميزة من المجوهرات مكونة من كوليه فضي، وحلق وخاتم.

واعتمدت نادين نجيم مكياجا ناعما، وتركت شعرها الناعم منسدلًا على الأكتاف، مع شال على الظهر باللون "الباربل"، ما جعلها تبدو بإطلالة أروربية.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.