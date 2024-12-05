جورجينا مثيرة وياسمين صبري ساحرة.. 25 صورة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة و الألوان غير التقليدية.

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون البني، مع مكياج قوي بالأحمر الناري.

كما اختارت الفنانة صبا مبارك إطلالة غير تقليدية، حيث ظهرا بفستان طويل منفوشا من أسفل باللونين الأصفر والأسود.

وارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا باللون النبيتي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وظهرت الفنانة مني زكي بفستان أنيق بصيحة الريش باللون السيلفر.

لذا نعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز 25 صورة للنجمات في فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.