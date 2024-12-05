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جورجينا مثيرة وياسمين صبري ساحرة.. 25 صورة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

08:45 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ماجدة زكي
  • عرض 25 صورة
    ماجدة زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جورجينا مع الجمهور من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائ
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 25 صورة
    جورجينا من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جورجينا من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تلتقط صور تذكارية مع الجمهور
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    اطلالة ميلا
  • عرض 25 صورة
    ميلا
  • عرض 25 صورة
    اطلالة ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 25 صورة
    ايمي سمير غانم
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري (3)
  • عرض 25 صورة
    يسرا بالأحمر
  • عرض 25 صورة
    الفنانة يسرا (2)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
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  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    اطلالة بسنت شوقي
  • عرض 25 صورة
    اطلالة ليلى علوي
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة و الألوان غير التقليدية.

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون البني، مع مكياج قوي بالأحمر الناري.

كما اختارت الفنانة صبا مبارك إطلالة غير تقليدية، حيث ظهرا بفستان طويل منفوشا من أسفل باللونين الأصفر والأسود.

وارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا باللون النبيتي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وظهرت الفنانة مني زكي بفستان أنيق بصيحة الريش باللون السيلفر.

لذا نعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز 25 صورة للنجمات في فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مهرجان البحر الاحمر اطلالات الفنانات ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري اروى جودة ليلى علوي
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