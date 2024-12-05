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بعلامة النصر.. ويل سميث بإطلالة مبهرة في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

08:34 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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كتبت: نورهان ربيع

تألق النجم الأمريكي ويل سميث مساء اليوم الخميس على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في السعودية.

وأطل "سميث" على السجادة الحمراء بإطلالة جمعت بين الكلاسيك والكاجوال، حيث ارتدى حلة باللون الكحلي، ومن تحتها قميص كاجوال باللون الأخضر المشجر، واستطاع أن يخطف أنظار الحضور ويسرق الكاميرات.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ويل سميث اطلالة ويل سميث
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