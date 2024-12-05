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خطفت الأنظار.. ريم سامي بإطلالة غريبة بمهرجان البحر الأحمر

08:23 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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كتبت: نورهان ربيع

أطلت الفنانة الشابة ريم سامي مساء اليوم الخميس على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية وهي حامل في مولودها الأول، حيث ظهرت ببطن منتفخة لتعلن عن اقتراب قدوم طفلها.

وظهرت سامي على السجادة الحمراء بإطلالة جذابة تتناسب مع حملها وزيادة وزنها وحجم بطنها بعض الشيء، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي أو المارون، بقصة الكاب عاري الصدر، ومعه اكستنشن من جانب واحد بنفس اللون المارون، وبقماش الساتان، وأضافت لطلتها بعض المجوهرات الناعمة التي جعلتها تبدو أكثر جاذبية.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ريم سامي مهرجان البحر الاحمر
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