فستانها بـ "نص مليون".. يسرا بإطلالة راقية في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بفتحة ساق جرئية.. نيكول سابا بفستان لامع في أحدث ظهور لها

كتبت- أميرة حلمي:

يسرا تألقت بإطلالة أنيقة وراقية في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة.

ارتدت فستان طويل من تصميم المصمم العالمي زهير مراد. الفستان جاء بلون عنابي، مزين بتطريزات لامعة أنيقة على كامل التصميم، مع قماش شفاف يبرز التفاصيل الدقيقة.

أجرت يسرا بعض التعديلات على التصميم، وأضافت بطانة للفستان مع تنسيق الحزام الذي أبرز القوم بشكل أنيق.

سعر الفستان على الموقع الرسمي بلغ 13,810 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 510,970 جنيه.