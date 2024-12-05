بفستان مكشوف.. النجمة التركية توبا تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بجدة

كتبت- نورهان ربيع:

تألقت النجمة التركية توبا بيوكستون مساء اليوم على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر المقام الآن على الأراضي السعودية وتحديدا في مدينة جدة.

وخطفت "توبا" الأنظار بإطلالتها، بعدما ارتدت فستانا طويلا باللون الكافيه، بتصميم واسع من الجزء السفلي، كما أنه عاري الكتفين والذراعين والظهر، وأكملت إطلالتها برفع شعرها للأعلى لتبدو مختلفة وجذابة.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.