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منى زكي جذابة ويسرا ساحرة.. أبرز 10 إطلالات للنجمات في مهرجان البحر الأحمر

07:33 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    يسرا
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    الفنانة أروى جودة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    أحمد حلمي ومنى زكي
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    بلقيس
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    منى زكي
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    احمد حلمي وزوجته
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    روي جودة (1)
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    الفنانة أوري (1)
  • عرض 10 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي
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كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة، خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وتنوعت فساتين النجمات ما بين القصير والطويل والبسيط والجريء والغريب.

وظهرت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الموف بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات بالكامل.

وارتدت يسرا اللوزي فستانا طويلا باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت الفنانة نادية الجندي بفستان طويل باللون الأخضر مزينا بالتطريزات بالكامل.

وتألقت الفنانة منى زكي بفستان طويل باللون الفضي بصيحة الريش وبقصة الكب.

منى زكي يسرا يسرا اللوزي بلقيس مهرجان البحر الاحمر
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