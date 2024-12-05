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الأزرق يليق بها.. بلقيس تتألق بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

07:16 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    الأزرق يليق بها.. بلقيس تتألق بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 3 صورة
    الأزرق يليق بها.. بلقيس تتألق بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة بلقيس في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ناعمة.

أطلت "بلقيس" بفستان أنيق باللون الأزرق بقصة "الكب" مزود بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

بلقيس اطلالة بلقيس مهرجان البحر الاحمر
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