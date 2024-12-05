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بشرى تتألق بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

07:01 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    بشرى تتألق بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة بشرى خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بفستان طويل باللون الأسود بأكمام طويلة وشفافة، مزينا بالتطريزات.

واعتمدت "بشرى" مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

بشرى اطلالة بشرى مهرجان البحر الاحمر
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