فستان جريء.. 10 صور لإطلالة أروى جودة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

لايقين على بعض.. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في مهرجان البحر

الأزرق يليق بها.. بلقيس تتألق بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان البحر

كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت الفنانة أروي جودة في فعليات مهرجان البحر الأحمر، في دورتة الرابعة بإطلالة بيضاء مثيرة.

ارتدت أروى فستنانا باللون الأبيض بصحية "الكاب" بتطريزات على الكتف.

واعتمدت مكياجا هادئا يبرز جمالها وأناقتها، بتسرحة شعر مرفوعة لأعلى، ونسقت معه عقدا من الألماس باللون الأخضر

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.