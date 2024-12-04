يسرا تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في افتتاح مهرجان مراكش

دنيا سمير غانم بإطلالة غير تقليدية.. تخطى سعرها الـ 150 ألف جنيه

كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة مميزة وأنيقة مستوحاة من التراث المغربي في افتتاح مهرجان مراكش الدولي للسينما في دورته الـ 21.

ظهرت يسرا بقفطان مغربي من maison fatim، القفطان يتميز بتصميم كلاسيكي طويل مع طبقة شفافة مطرزة، يجمع بين الخطوط العمودية الفضية، التي تضيف لمسة من الأناقة الملكية.

يتوسط التصميم حزام عند الخصر يظهر جمال قوامها ويمنح القفطان شكلاً متناسقًا.

اللون الأسود كان العنصر الأساسي في القفطان، مما أضفى عليه طابعًا راقيًا وكلاسيكيًا، وتم تنسيقه مع التطريزات الفضية.

اختارت يسرا إكسسوارات بسيطة ولكن أنيقة تتماشى مع القفطان. اعتمدت أقراط ماسية متدلية على شكل نجمة.

واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية بتموجات خفيفة، أما المكياج فجاء ناعمًا مع إبراز ملامح وجهها باستخدام درجات وردية على الشفاه والخدود.