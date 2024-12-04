أحلام ليست الأولى.. 15 صورة لنجمات ظهرن بنفس الفستان أكثر من مرة

كتبت: أميرة حلمي

عالم الأزياء مليء بالقواعد الصارمة التي يتبعها كثير من المشاهير، ومن أشهرها قاعدة تجنب ارتداء نفس الزي أكثر من مرة. لكن بعض النجوم قرروا كسر هذه القاعدة، وأصبحوا أكثر مرونة في اختيار ملابسهم، بل وظهروا بنفس الأزياء في مناسبات مختلفة دون أي شعور بالإحراج.

ومن بين هؤلاء، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بفستان فخم في مناسبتين بارزتين هذا العام، حيث اختارت إعادة ارتدائه دون تردد، لتثير إعجاب جمهورها وتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

الفستان الذي اختارته أحلام يعكس مزيجًا من الرقي والفخامة، فهو مصنوع من التل والشيفون بتصميم طويل وفضفاض من الأسفل. يتميز بقصة أنيقة على شكل حرف V عند منطقة الصدر، مع أكمام طويلة وشفافة مزينة بتطريز دقيق من الكريستال والخرز، مما أضفى عليه لمسة من التميز واللمعان باللون البلاتيني.

أحلام تتألق في مناسبتين مختلفتين

-برنامج “ألف ليلة وليلة”:

ظهرت أحلام بهذا الفستان في مارس الماضي خلال حلقة مميزة من برنامجها “ألف ليلة وليلة”، حيث استضافت الفنانة أصالة. كانت الإطلالة مبهرة وأضفت بريقًا خاصًا على الحلقة.

-حفلة زفاف:

في أكتوبر الماضي، عادت أحلام لترتدي الفستان نفسه في إحدى حفلات الزفاف التي حضرتها برفقة الفنانة التونسية أميمة طالب. أثبتت هذه الإطلالة أن الفستان لا يزال يناسب كل مناسبة ويُبرز أناقتها دون تكرار ممل.

تعليق أحلام الشامسي على اختيارها

ردًا على تفاعل الجمهور مع تكرارها ارتداء نفس الفستان، قالت أحلام على موقع “X”، "طبعا أعيد فساتيني لأني اشتريها بفلوسي مش هدية وإلا ألبسها مرة وأرجعها للبوتيك وهذي فعلا رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي وأوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جدا".

واستكملت في تويتة أخرى، "أنا أشوف البنات قاصبين أهاليهن قصب والفستان ما يتكرر والشنطة ما تتكرر والعبايات ما تتكرر ليش ؟؟؟!!!!! الحمد لله إحنا في خير ونعمه بس النعمه زواله والإنسان يحمد ربي ويشكره ويحافظ على هالنعمة".

نجوم آخرون كسروا القاعدة:

نيكول سابا:

الفنانة اللبنانية نيكول سابا اختارت إعادة ارتداء فستان سك بأكمام طويلة، بنقشة جلد النمر الذي ظهرت به لأول مرة في العرض الخاص لفيلم “التجربة الدنماركية” عام 2003 بجانب النجم عادل إمام.

أعادت ارتداء الفستان نفسه في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، مؤكدة أنه يحمل قيمة كبيرة ليها واحتفظت به منذ 19 عام، وأنها بحثت في دولابها بدلاً من البحث عن الموضة، ووضحت ذلك خلال لقاء لها على السجادة الحمراء في المهرجان.

لقاء الخميسي:

أما الفنانة لقاء الخميسي، فاختارت إعادة ارتداء فستانها البنفسجي الميدي، المصنوع من التل والمزين بتفاصيل مميزة، في ثلاث مناسبات مختلفة، حيث ارتدته عند استلامها جائزة أفضل ممثلة كوميدية، ثم في جلسة تصوير، وأخيرًا في مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

ونشرت حينها "الخميسي" على إنستجرام صورة توضح فيها الثلاث مناسبات التي ارتدت فيها نفس الفستان، وعلقت قائلة: "الفستان دا غالي عليا اوي.. لبسته اول مره وانا باستلم جايزة افضل ممثلة كوميدي.. وبعدها عملت بيه سيشن تصوير.. وبعد سنين كتيررررر رجعت لبسته في يوم مهم جداً بالنسبه لي في مهرجان الجونه يوم عرض فيلم "الفارس والأميرة".. رجعوا ذكرياتكم الجميلة باللبس اللي محتفظين بيه. اشمعنى يعني كيت ميدلتون!".

كيت بلانشيت:

ممثلة هوليوود الشهيرة كيت بلانشيت أعادت ارتداء فستان أنيق في مناسبتين بارزتين: حفل “جولدن جلوب” 2014 ومهرجان “كان” بعد أربع سنوات، لتؤكد أن القطع الكلاسيكية لا تفقد رونقها بمرور الوقت.

ميشيل أوباما:

حتى السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لم تتردد في ارتداء الفستان نفسه مرتين، ظهرت بفستان أسود من الشيفون مزين بالورود، المرة الأولى في حدث بمدينة نيويورك عام 2010، والثانية خلال زيارة رسمية في أرلينغتون بعد عامين.

كيت ميدلتون:

دوقة كامبريدج كيت ميدلتون كانت دائمًا مثالًا للأناقة العملية، حيث ظهرت في أكثر من مناسبة بالزي نفسه، مع تغييرات بسيطة في الإكسسوارات وتسريحة الشعر.