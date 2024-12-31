بـ فستان قصير.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

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كتبت- شيماء مرسي

نشرت المطربة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وأطلت بإطلالة جذالة حيث ارتدت فستان قصير باللون الذهبي اللامع مزينا بالتطريزات.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

واختارت نانسي الظهور بلوك مختلف ومميز يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

ودائما تخطف نانسي الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة.