لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بـ صيحة الفرو.. 5 صور لإطلالة إلهام شاهين احتفالا برأس السنة

08:20 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وأطلت إلهام ببالطو بصيحة الفرو باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

واختارت إلهام الظهور بلوك مختلف ومميز يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

ودائما تخطف إلهام الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة .

إلهام شاهين إلهام شاهين بصيحة فرو إلهام شاهين تحتفل برأس السنة انستجرام إلهام شاهين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن