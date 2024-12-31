بـ صيحة الفرو.. 5 صور لإطلالة إلهام شاهين احتفالا برأس السنة
08:20 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.
وأطلت إلهام ببالطو بصيحة الفرو باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.
واختارت إلهام الظهور بلوك مختلف ومميز يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.
ودائما تخطف إلهام الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة .
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