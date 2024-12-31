لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خطفت الأنظار.. إليسا بفستان لامع في أحدث ظهور

08:06 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المطربة إليسا
  • عرض 4 صورة
    المطربة إليسا
  • عرض 4 صورة
    المطربة إليسا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

شاركت المطربة إليسا مجموعة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وتألقت إليسا بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إليسا مكياجا ناعما.

واختارت إليسا الظهور بلوك مختلف ومميز وجريء يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

ودائما تخطف إليسا الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة .

المطربة إليسا انستجرام إليسا إليسا بفستان لامع إليسا بفستان طويل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ صيحة الفرو.. 5 صور لإطلالة إلهام شاهين احتفالا برأس السنة

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن