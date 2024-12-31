خطفت الأنظار.. إليسا بفستان لامع في أحدث ظهور
08:06 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
شاركت المطربة إليسا مجموعة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.
وتألقت إليسا بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت إليسا مكياجا ناعما.
واختارت إليسا الظهور بلوك مختلف ومميز وجريء يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.
ودائما تخطف إليسا الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة .
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