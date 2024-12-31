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فستان جريء وجذاب.. 6 صور لإطلالة سيرين عبد النور

06:55 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور
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كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وأطلت سيرين بفستان طويل جريء باللون الببج بقصة الكب ومطرز من أعلى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت سيرين الظهور بلوك مختلف ومميز وجريء يتناسب مع قوامها وشكل جسمها.

ودائما تخطف سيرين الأنظار بإطلالتها الجريئة والساحرة .

سيرين عبد النور إطلالة سيرين عبد النور انستجرام سيرين عبد النور سيرين بفستان طويل جريء
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