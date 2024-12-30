بتنورة قصيرة.. 6 صور لـ نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نيكول سابا بفستان لامع في أحدث ظهور لها

كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جذابة، إذ ارتدت توب باللون الأبيض ومزود بفتحة على شكل V ، على جيبه بلسية جلد قصيرة بللون البني ومزودة بزراير ذهبية من الجنب.

ونسقت مع الإطلالة حذاء برقبة طويلة عالي باللون الكافية.

واختارت وضع مكياجا بسيطا يبرز ملاحمها الجذابة.

واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على الكتفين.