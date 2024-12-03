جذابة وساحرة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في دورات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- شيماء مرسي
ظهرت نجمات الفن بإطلالات جذابة وساحرة خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة.
وخطفت النجمات الأنظار وعدسات المصورين بفساتين طويلة وقصيرة وبألوان زاهية.
وأطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أسفل.
وظهرت درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.
وارتدت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.
وتألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون .
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