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جذابة وساحرة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في دورات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

09:34 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    انجي المقدم
  • عرض 25 صورة
    انجي المقدم
  • عرض 25 صورة
    تارا عماد
  • عرض 25 صورة
    تارا عماد
  • عرض 25 صورة
    تارا عماد بجمبسوت من ايلي صعب - الصورة من حسابها على انستقرام
  • عرض 25 صورة
    انجي المقدم
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم وزوجها
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم وزوجها
  • عرض 25 صورة
    يسرا
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    يسرا
  • عرض 25 صورة
    يسرا ونيللي كريم
  • عرض 25 صورة
    يسرا
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت نجمات الفن بإطلالات جذابة وساحرة خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة.

وخطفت النجمات الأنظار وعدسات المصورين بفساتين طويلة وقصيرة وبألوان زاهية.

وأطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أسفل.

وظهرت درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ومزينا بالكشكشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.

وارتدت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.

وتألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون .

مهرجان البحر الأحمر بالسعودية إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر فساتين طويلة وقصيرة مهرجان البحر الأحمر في دوراته السابقة
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