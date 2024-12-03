25 صورة لإطلالات الكابلز في مهرجان البحر الأحمر في السعودية

كتبت- شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في الدورت السابقة، وذلك لإطلالاتهم الراقية التي لفتت الأنظار.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز إطلالات الكابلز في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة.

نيلي كريم وزوجها سابقا:

أطلت الفنانة نيللي كريم ببدلة باللون الأحمر الصارخ، مصنوعة من قماش فتافيت السكر، ونسقت معه توب باللون الأسود، وكلاتش بنفس اللون.

وظهر زوجها ببدلة مصنوعة من قماش المخمل باللون الأحمر الغامق، ومعها قميص باللون الأسود، ونسق معها حذاء وبيبيون باللون الأسود

ريم السعدي وزوجها:

ارتدت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بفستان باللون الأحمر بأكمام طويلة وواسعة ومزود بإكستنشن طويل من الخلف بنفس اللون.

أما زوجها وسام بريدي ارتدى بليزر باللون الأزرق من قماش المخمل مع بنطلون باللون الأسود وقميص باللون الأبيض.

إيلي جونيور وزوجته:

ظهر إيلي جونيور ابن مصمم الأزياء إيلي صعب ببدلة باللون الأسود ونسق معها ربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

وارتدت زوجته فستان بقصة الكب باللون الأسود، مزينا بالتطريزات باللون الذهبي من أعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

كارن وازن وزوجها:

تألقات عارضة الأزياء كارن وازن ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.