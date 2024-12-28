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فستان أسود قصير.. 5 صور لـ رزان مغربي بإطلالة جريئة

09:10 م السبت 28 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة رزان مغربي بإطلالةجريئة في أحدث ظهور لها، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت رزان فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود بصيحة "الشراشيب" ومكشوفا عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها قفازات يد بنفس اللون وخامة الفستان.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الفستان حذاء طويل باللون الأسود.

رزان مغربي إطلالة رزان مغربي إنستجرام رزان مغربي
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