فستان شفاف وجريء.. مايا دياب بإطلالة لافتة في أحدث ظهور

3 صور لـ هنادي مهنا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

4 صور لـ ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة وملفتة، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مايا فستانا طويلا باللون الذهبي، تميز بوجود تطريزات لامعة أضفت لمسة من الأناقة على إطلالتها.

وجاء تصميم الفستان جريء وشفاف دون بطانة.

واعتمدت مايا مكياجا ناعما، حيث اختارت ألوانا ترابية تناسب بشرتها، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

كما نسقت مع الفستان حذاء ذهبيا أنيقا، أكمل إطلالتها وأضفى عليها لمسة من الجاذبية.