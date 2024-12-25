لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

3 صور لـ هنادي مهنا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

11:50 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هنادي مهنا (2)
  • عرض 4 صورة
    هنادي مهنا (3)
  • عرض 4 صورة
    هنادي مهنا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جذابة، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت هنادي بدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها توب باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق.

هنادي مهنا إطلالة هنادي مهنا إنستجرام هنادي مهنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان