3 صور لـ هنادي مهنا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها
11:50 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جذابة، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وارتدت هنادي بدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها توب باللون الذهبي.
واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية وركزت على رسمة عيونها.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.
وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق.
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