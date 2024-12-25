إطلالات خطفت الأنظار.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس رفقة زوجته وبناته

كتبت- أسماء مرسي:

ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، رفقة زوجته وبناته في إطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدوا جميعا ملابس مزيج من اللونين الأسود والأحمر المميز للاحتفال بأجواء الكريسماس، مزينة بنقشة "الكاروهات".

و نسقت زوجة صلاح إطلالتها بقبعة رأس سوداء أضفت لمسة من الأناقة على الإطلالة.

كما حرصت على الظهور بشكل طبيعي دون مكياج، لإبراز ملامح وجهها.

نشر "صلاح" الصورة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".